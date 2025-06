A Montecitorio la proiezione del film La chiocciola

Martedì 17 giugno, la Sala della Regina di Montecitorio si anima con un evento speciale: la proiezione del film “La chiocciola” di Roberto Gasparro, seguita da un dibattito sul “ritiro sociale volontario”. Un’occasione unica per riflettere su temi di attualità e coinvolgere il pubblico in una discussione trasmessa in diretta webtv. Un appuntamento imperdibile che apre un dialogo importante sul ruolo dell’individuo nella società.

ROMA – Nel pomeriggio di martedì 17 giugno, a partire dalle ore 16, presso la Sala della Regina di Montecitorio viene proiettato il film “La chiocciola”, diretto dal regista Roberto Gasparro. Successivamente si svolgerà una discussione sul tema del “ritiro sociale volontario”. Interviene il vice presidente della Camera dei Deputati, Sergio Costa. Il dibattito, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - A Montecitorio la proiezione del film “La chiocciola”

Al Parlamento italiano si parla di ritiro sociale.

