A Milano sono green soltanto le chiacchiere

Milano promette di essere verde, ma a volte il vero volto della città racconta un’altra storia. Tra promesse e realtà, gli scienziati criticano aspramente il sindaco Sala, che ha fatto dell’ecologia una bandiera, mentre alberi e spazi verdi scompaiono per lasciare spazio a aree calde e desolate. È il momento di chiedersi: questa città può davvero essere sostenibile o sono soltanto chiacchiere? Continua a leggere.

Gli scienziati sferzano il sindaco Sala che a parole ha fatto dell’ecologismo una bandiera: spariti gli alberi in diverse piazze riqualificate (San Babila) o in fase di restyling (Cordusio). Così le aree cittadine si trasformano in «isole di calore». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - A Milano sono green soltanto le chiacchiere

