A Grottaglie l’estate si muove leggera | 40 minuti gratuiti al giorno per chi sceglie la bici elettrica

A Grottaglie l’estate si muove leggera: 40 minuti gratuiti al giorno in bici elettrica per chi sceglie il bike sharing. Dal 15 giugno, lasciate l'auto e scoprite la città in modo sostenibile, grazie alla nuova promozione che rende più facile e conveniente muoversi rispettando l’ambiente. L’amministrazione comunale, in collaborazione con VADO SERVICE, promuove una mobilità più verde e salutare, invitandovi a fare un gesto semplice ma importante per il nostro territorio.

Tarantini Time Quotidiano A partire da sabato 15 giugno, chi sceglie di muoversi in e-bike a Grottaglie avrà un motivo in più per lasciare l’auto parcheggiata: parte una nuova promozione che offre 40 minuti gratuiti al giorno per ogni utente del servizio di bike sharing elettrico. L’amministratore di Grottaglie, nell’ottica di incentivare la politiche di sostenibilita ambientale, ha sottoscritto una convenzionie con la società “VADO SERVICE SRLS”. L’iniziativa, valida fino al 31 agosto 2025, vuole incentivare la mobilità sostenibile durante i mesi estivi, offrendo una soluzione concreta, ecologica e smart per spostarsi in città. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - A Grottaglie l’estate si muove leggera: 40 minuti gratuiti al giorno per chi sceglie la bici elettrica

