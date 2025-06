A Firenze giornata ' Lgbtqia+ e Sport'

Firenze si prepara ad accogliere una giornata dedicata all'inclusione e alla diversità: il 14 giugno, presso il centro sportivo 'La Trave', si terrà l’evento 'Lgbtqia+ e Sport'. Un’occasione unica per unire passione, solidarietà e lotta agli stereotipi attraverso attività sportive e dibattiti coinvolgenti. Perché, nello sport come nella vita, il rispetto e la comprensione sono le vere vittorie da conquistare. Si invita tutta la città a partecipare e a sostenere questa sfida di inclusione.

Firenze, 14 giugno 2025 – Oggi, 14 giugno, arriva a Firenze la giornata 'Lgbtqia+ e Sport': l'evento, presentato oggi a Palazzo Vecchio, si svolgerà al centro sportivo 'La trave', impianto gestito da Uisp Firenze. Sono previsti appuntamenti sportivi e un dibattito a tema: l'obiettivo, si legge in una nota, è promuovere la pluralità attraverso lo sport, che diventa linguaggio universale per abbattere stereotipi, discriminazioni e barriere. Si comincia dalle 14 con una lezione di yoga collettiva e con la tavola rotonda dal titolo “Approfondimento sulle tematiche di integrazione Lgbtqia+”. Previsti molti eventi sportivi a carattere non agonistico. 🔗 Leggi su Lanazione.it