C olorado Springs (Colorado), 12 giu. (askanews) – Colorado Springs non è soltanto la città olimpica degli Stati Uniti d’America poichè ospita il Comitato Olimpico e Paralimpico Usa e lo U.S. Olympic & Paralympic Training Center: ha saputo anche conservare e rivisitare il suo passato iconico della corsa all’oro portandolo nella modernità. Ne è un esempio The Mining Exchange Hotel, luogo epico. Leggi anche › Leggere in viaggio, 14 hotel con librerie da sogno Fin dalla sua fondazione, queste mura hanno infatti ospitato pionieri e cacciatori di tesori in cerca della loro fetta di corsa all’oro, scavando ad alta quota e dando vita a un enorme boom economico: i minatori portavano poi il loro bottino in città, proprio in questo edificio dove venivano coniate fortune e la città iniziò a prosperare e crescere nei decenni a venire, come ci spiega Michelle Apricio a nome dell’hotel. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - A Colorado Springs, in USA, è ancora possoibile visitate le vestigia della corsa all'oro, come nel "The Mining Exchange Hotel", che ha ospitato pionieri e cacciatori di tesori in cerca della loro fetta di corsa all'oro

