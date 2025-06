A che ora Larissa Iapichino in Diamond League a Stoccolma | programma tv avversarie

Larissa Iapichino si prepara a brillare nella tappa di Stoccolma della Diamond League, il prestigioso circuito internazionale, domenica 15 giugno. Con il suo record personale di 7.06 metri ottenuto a Palermo, la talentuosa atleta toscana punta a bissare il successo e a conquistare un risultato da primato. Non perdetevi questa spettacolare sfida: a che ora la vedremo in azione? Ecco tutte le info sul programma TV, le avversarie e le aspettative per questa grande giornata di atletica.

Larissa Iapichino sarà una delle grandi stelle della settima tappa della Diamond League, il massimo circuito internazionale itinerante che sbarcherà a Stoccolma (Svezia) nella giornata di domenica 15 giugno. La toscana andrà a caccia del risultato a effetto in terra scandinava, dopo essere riuscita a superare il muro dei sette metri un paio di settimane fa (7.06 a Palermo) e aver firmato la seconda miglior prestazione mondiale stagionale. Si preannuncia un esame importante per la Campionessa d’Europa, che affronterà delle avversarie di lusso in una gara di salto in lungo che si profila stellare per qualità tecnica. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora Larissa Iapichino in Diamond League a Stoccolma: programma, tv, avversarie

In questa notizia si parla di: larissa - iapichino - diamond - league

Comincia da Palermo la stagione all'aperto di Larissa Iapichino: primi salti allo stadio delle Palme - La stagione all'aperto di Larissa Iapichino inizia a Palermo, dove la campionessa europea indoor del salto in lungo si prepara a calcare la pedana dello stadio delle Palme 'Vito Schifani'.

Atletica, Larissa Iapichino torna in pedana! Debutto stagionale outdoor a Palermo, poi la Diamond League - Vai su X

VERSO L’INFINITO E OLTRE Quando il salto in lungo è un affare di famiglia, il talento lo hai nel sangue! E Larissa Iapichino lo ha dimostrato a Palermo, dove ha superato per la prima volta in carriera i sette metri! Prossimo muro da abbattere? A soli ci Vai su Facebook

Stoccolma Diamond League: 10 italiani al via, torna Larissa Iapichino! TV, streaming, preview e orari; Diamond League 2025, Iapichino guida la pattuglia azzurra. Grande attesa per un Riva da record; Larissa Iapichino si tuffa in Diamond League dopo aver superato i 7 metri, tornano Dosso e Riva.

Iapichino: regina tra le regine nel lungo della Diamond League di Stoccolma - Larissa Iapichino esordirà a Stoccolma nel salto in lungo della Diamond League, trofeo da lei vinto nella passata edizione in occasione della finale di Bruxelles, per il settimo meeting annuale progra ... Lo riporta msn.com

Stoccolma Diamond League: 10 italiani al via, torna Larissa Iapichino! TV, streaming, preview e orari - STOCCOLMA – domenica 15 giugno a Stoccolma si celebra la settima tappa della Diamond League, dopo l’esplosiva tappa del Bislett di Oslo dove abbiamo assistito ai fuochi pirotecnici culminati con il se ... Da msn.com

Stoccolma: Iapichino con tutte le altre regine - Domenica il circuito dei diamanti approda a Stoccolma, dopo il ‘prologo’ del sabato con le astiste Rob ... Secondo fidal.it