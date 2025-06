A Brindisi i funerali del carabiniere ucciso | Sergio Mattarella conforta i familiari di Legrottaglie

In un mesto abbraccio collettivo, la comunità si riunisce per dare l'ultimo saluto al valoroso carabiniere Sergio Mattarella, scomparso troppo presto in una tragica sparatoria a Francavilla Fontana. La cerimonia, segnata dall’emozione e dal rispetto, si conclude con un brindisi di addio, mentre il Presidente Mattarella conforta i familiari in questo momento di profonda perdita. È un tributo che resterà nei cuori di tutti, testimone di coraggio e dedizione.

L'ultimo saluto al carabiniere ucciso in una sparatoria a Francavilla Fontana a pochi giorni dalla pensione: la bara avvolta nella bandiera tricolore.

Francavilla Fontana, carabiniere ucciso in periferia - Una tragedia scuote Francavilla Fontana: questa mattina, un carabiniere è stato ucciso nella periferia del paese, in contrada Rosea.

