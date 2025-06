A Brindisi i funerali del carabiniere ucciso | presente Mattarella

Un momento di profonda commozione ha avvolto Ostuni durante il funerale del Carabiniere Carlo Legrottaglie, ucciso in un tragico conflitto. La cerimonia, resa ancora piĂą significativa dalla presenza del Presidente Mattarella e delle alte cariche dello Stato, ha visto un applauso unanime e un brindisi simbolico per onorare il coraggio e il sacrificio di un uomo che ha dato tutto per la sicurezza del paese. Un omaggio indelebile alla sua memoria.

Un commosso applauso ha accolto l’arrivo, nella chiesa di Santa Maria Madre a Ostuni (Brindisi), della bara del brigadiere dei Carabinieri Carlo Legrottaglie, ucciso giovedì in un conflitto a fuoco. Sulla bara, avvolta in una bandiera tricolore, è stato sistemato il suo berretto. Presenti in chiesa il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e della Difesa Guido Crosetto, i vertici delle istituzioni locali e delle forze dell’ordine. All’esterno della chiesa centinaia di persone hanno sfidato il gran caldo per l’ultimo saluto al carabiniere. . 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - A Brindisi i funerali del carabiniere ucciso: presente Mattarella

