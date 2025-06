A Battipaglia il corso di formazione DIR-Floortime | un approccio evolutivo per il benessere dei bambini

A Battipaglia, il corso di formazione DIR-Floortime apre le porte a un innovativo approccio evolutivo dedicato al benessere dei bambini. Sabato 14 e domenica 15 giugno, presso l’Hotel San Luca, nella Sala Marchesi, si svolgerà un evento imperdibile per educatori, terapisti e genitori desiderosi di scoprire strumenti efficaci per supportare lo sviluppo socio-emotivo e relazionale dei più piccoli. Un’opportunità per trasformare la cura in un percorso di crescita condiviso.

Sabato 14 giugno e domenica 15 giugno presso l’Hotel San Luca di Battipaglia, nella Sala Marchesi, si terrĂ un’importante due giorni di formazione dedicata al modello DIR-Floortime, un approccio evidence-based di valutazione e intervento per bambini con difficoltĂ socio-emotive e relazionali, che. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - A Battipaglia il corso di formazione DIR-Floortime: un approccio evolutivo per il benessere dei bambini

In questa notizia si parla di: battipaglia - formazione - floortime - approccio

A Battipaglia il corso di formazione DIR-Floortime: un approccio evolutivo per il benessere dei bambini - A Battipaglia, un'occasione imperdibile per approfondire il modello DIR-Floortime, un approccio evolutivo e evidence-based dedicato al benessere dei bambini.

Battipaglia, al via il corso di formazione DIR-Floortime: un approccio evolutivo per il benessere dei bambini; Campania, nasce la Fondazione Polichetti: ostetricia, ginecologia e formazione; Valle delle Radici – Le Terre dei Migranti.

A Battipaglia il corso di formazione DIR-Floortime: un approccio evolutivo per il benessere dei bambini - ViTer Formazione porta in città un evento di rilievo internazionale per professionisti della salute e dell’educazione ... Si legge su salernotoday.it

Battipaglia, al via il corso di formazione DIR-Floortime: un approccio evolutivo per il benessere dei bambini - ViTer Formazione porta in città un evento di rilievo internazionale per professionisti della salute e dell'educazione Battipaglia, 13 Giugno - sciscianonotizie.it scrive