8x1000 alla Chiesa Cattolica | l' Arcidiocesi illustra gli interventi effettuati per le chiese e i beni culturali ecclesiastici

L’8x1000 alla Chiesa cattolica rappresenta un prezioso sostegno per preservare e valorizzare il patrimonio storico e culturale. L’Arcidiocesi di Salerno illustra con orgoglio gli interventi realizzati su chiese e beni ecclesiastici, testimoni di fede e tradizione. Tutto è pronto: lunedì 30 giugno alle 10.30, nel Salone degli Stemmi, sarà presentato “Tesori di Casa”, un volume che racconta gli interventi dal 2019 al 2025. Un’occasione da non perdere per scoprire come la cultura religiosa si trasforma in risorsa condivisa

Tutto pronto, lunedì 30 giugno, alle ore 10.30, presso il Salone degli Stemmi del Palazzo Arcivescovile di Salerno, per la presentazione di "Tesori di Casa", libretto sugli interventi che negli anni 2019-2025 hanno interessato gli edifici, i beni culturali ecclesiastici, la nuova edilizia di.

