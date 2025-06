81 anni dalla scomparsa di Sante Tani deposta oggi dalle liste civiche Scelgo Arezzo e Con Arezzo una corona di fiori in sua memoria

Oggi, in occasione dell’81° anniversario della scomparsa di Sante Tani, le liste civiche Scelgo Arezzo e Con Arezzo hanno deposto una corona di fiori in sua memoria. Un gesto che rinnova il rispetto e l’affetto per una figura fondamentale nella storia cittadina. In un momento così significativo, la comunità si unisce nel ricordo di chi ha dedicato la vita al bene di Arezzo, rafforzando il legame tra passato e futuro.

Arezzo, 14 giugno 2025 – In occasione dell’81° anniversario della morte di Sante Tani, che ricorre domani sabato 15 giugno, una delegazione in rappresentanza della coalizione civica, guidata dal consigliere comunale di Scelgo Arezzo Marco Donati e da Alessandro Meucci, si è recato al cimitero comunale per rendere omaggio alla sua tomba e per deporre una corona di fiori in sua memoria. Sante Tani, avvocato e figura di spicco della Resistenza aretina, fu presidente della sezione locale del Comitato di Liberazione Nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 81 anni dalla scomparsa di Sante Tani, deposta oggi dalle liste civiche Scelgo Arezzo e Con Arezzo una corona di fiori in sua memoria

