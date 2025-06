7500 stasera su Rai 4 | trama e cast del thriller ad alta quota con Joseph Gordon-Levitt

Stasera su Rai 4, alle 21.20, preparatevi a vivere un'esperienza ad alta quota con "7500", il thriller psicologico diretto da Patrick Vollrath e interpretato da Joseph Gordon-Levitt. Un volo tra Berlino e Parigi si trasforma in una prova di sopravvivenza claustrofobica, ambientata tutta nella cabina di pilotaggio. Un film avvincente che vi terrà col fiato sospeso fino all'ultima scena, dimostrando che anche nei momenti più intensi, la verità emerge sotto pressione.

Un semplice viaggio aereo tra Berlino e Parigi prende una piega drammatica nel film diretto da Patrick Vollrath: una storia claustrofobica, intensa e realistica ambientata interamente nella cabina di pilotaggio di un aereo dirottato. Stasera, sabato 14 giugno alle 21.20, Rai 4 propone in prima serata il film 7500, un intenso thriller psicologico del 2019 diretto dal regista tedesco Patrick Vollrath, che esordisce qui alla regia di un lungometraggio. Inserito nel ciclo 'Thriller ad alta quota', il film offre una narrazione mozzafiato ambientata quasi interamente all'interno della cabina di pilotaggio di un aereo in volo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - 7500 stasera su Rai 4: trama e cast del thriller ad alta quota con Joseph Gordon-Levitt

In questa notizia si parla di: thriller - stasera - alta - quota

Inganno dal passato: trama e cast del thriller in onda stasera su Rai 2 per il ciclo 'Nel segno del giallo' - Stasera su Rai 2 il thriller "Inganno dal passato" promette di tenervi col fiato sospeso! Una donna incinta irrompe nella vita di una coppia con la promessa di un'adozione, ma tra bugie e ossessioni, la situazione si trasforma in un incubo.

Nonostante le ottime recensioni ed un buon passaparola del pubblico, Thunderbolts* difficilmente si rivelerà un successo. Per pareggiare almeno i costi il cinecomic deve raggiungere quota 425 milioni di dollari e, ad oggi, è a quota 371 milioni. "Questi cineco Vai su Facebook

7500 stasera su Rai4: trama e cast del thriller ad alta quota con Joseph Gordon-Levitt; Black Box - La scatola nera stasera su Rai4: trama e cast del thriller ad alta quota; Black Box - La scatola nera stasera su Rai4: trama e cast del thriller ad alta quota.

7500 stasera su Rai4: trama e cast del thriller ad alta quota con Joseph Gordon-Levitt - Un semplice viaggio aereo tra Berlino e Parigi prende una piega drammatica nel film diretto da Patrick Vollrath: una storia claustrofobica, intensa e realistica ambientata interamente nella cabina di ... Riporta movieplayer.it

Black Box - La scatola nera stasera su Rai4: trama e cast del thriller ad alta quota - La scatola nera, il film che apre il ciclo 'Thriller ad alta quota' con una trama avvincente e un cast guidato da Pierre N ... Scrive informazione.it

Al via il ciclo "Thriller ad alta quota" - Non sembra esserci una causa certa per l’incidente che ha causato più di 300 vittime e per questo viene chiamato Matthieu V ... informazione.it scrive