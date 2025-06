7500 | la storia vera dietro il film

7500: la storia vera dietro il film offre uno sguardo affascinante su un episodio di dirottamento aereo, evidenziando come la tensione psicologica possa emergere anche in spazi ristretti e minimalisti. Diretto da Patrick Vollrath, questo thriller claustrofobico porta gli spettatori nel cuore dell’azione, trasformando un ambiente limitato in un teatro di suspense pura. Un’esperienza intensa che dimostra quanto possa essere potente una narrazione essenziale.

7500 ( qui la recensione ), film del 2019 diretto da Patrick Vollrath, si inserisce nel filone del thriller claustrofobico, con una messa in scena ridotta ma ad altissima tensione. Ambientato quasi interamente all’interno della cabina di pilotaggio di un aereo di linea, il film racconta una vicenda di dirottamento aereo con uno stile asciutto e realistico, facendo leva più sulla tensione psicologica che sull’azione spettacolare. Protagonista assoluto è Joseph Gordon-Levitt, nei panni del primo ufficiale Tobias Ellis, chiamato a confrontarsi con una situazione estrema e imprevedibile. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

