50enne di Campobasso accecato dalla gelosia fa vivere un inferno all' ex moglie

Una storia di passione e follia che scuote Campobasso: un uomo di 50 anni, accecato dalla gelosia, ha trasformato la vita della sua ex moglie in un vero e proprio inferno, finendo agli arresti domiciliari per atti persecutori. Un esempio drammatico di quanto possa essere potente e distruttiva l’amore non corrisposto. La vicenda ci invita a riflettere sui limiti della libertà e sulla necessità di tutela.

Un cinquantenne di Campobasso è stato posto agli arresti domiciliari per atti persecutori nei confronti della sua ex moglie.

