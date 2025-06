45enne accoltellata in strada a Tolentino in mezzo ai passanti

È stato fermato il presunto assassino, che pare sia l'ex marito, che secondo le prime informazioni soffrirebbe di problemi psichiatrici.

Da msn.com: Una donna 45enne di origine albanese, madre di due figlie, è stata uccisa a coltellate in strada a Tolentino (Macerata).