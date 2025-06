320 milioni di fatturato | così Conte e De Laurentiis hanno cambiato Napoli

Il Napoli conquista il suo quarto scudetto, un traguardo che fa tremare i record economici e accende le ambizioni europee. Con un fatturato di 320 milioni di euro e una squadra che ha saputo affrontare l’ultimo duello con l’Inter con grinta e determinazione, i protagonisti Conte e De Laurentiis hanno scritto una pagina storica. Un successo frutto di lavoro di squadra e visione strategica, destinato a rimanere nella memoria del calcio italiano.

Napoli festeggia il quarto Scudetto tra record economici e ambizioni europee, con Conte e De Laurentiis protagonisti di un progetto vincente. Il quarto scudetto del Napoli è già storia, non solo per lo straordinario duello all’ultimo respiro con l’Inter, ma anche per la determinazione e la vogia di vincere della squadra. Conte e De Laurentiis hanno realizzato un’impresa lavorando insieme e in team portando a casa il secondo successo in tre anni. Sono storia le immagini dello stadio, dei migliaia di tifosi fuori il Maradona e del fiume di gente riversato per la città . Ma il Napoli batte un nuovo record che ha contribuito a cambiare l’immagine della città aumentandodone il prestigio. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it