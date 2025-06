24 Ore Le Mans tre Ferrari in vetta dopo sei ore Valentino Rossi guida la LMGT3

La battaglia per la vittoria alla 24 Ore Le Mans 2025 è in pieno svolgimento, con tre Ferrari in testa dopo sei ore di gara. Tra emozioni e sorpassi audaci, Valentino Rossi sorprende tutti guidando la LMGT3, mentre le vetture italiane si contendono il vertice con grinta e determinazione. La sfida è aperta e il pubblico è pronto a vivere un'altra notte di adrenalina. Lungo questa corsa epica, ogni secondo conta: niente è ancora scritto.

Tre Ferrari sono al comando della 24 Ore Le Mans 2025. La n. 50 di Nicklas NielsenAntonio FuocoMiguel Molina tiene testa dopo sei ore ai compagni di squadra Antonio GiovinazziJames CaladoAlessandro Pier Guidi (n. 51) ed alla 499P privata n. 83 AF Corse di Robert KubicaYifei Ye Phil Hanson. Dopo aver iniziato a dettare il ritmo con Antonio Fuoco, la Ferrari n.50 ha progressivamente preso il largo davanti alla gemella n. 51 ed alla 499P n. 83 di AF Corse. Antonio Giovinazzi e Robert Kubica hanno preso di forza il podio provvisorio dopo una bella lotta contro la Porsche 963 ufficiale n. 6 di Laurens Vanthoor. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - 24 Ore Le Mans, tre Ferrari in vetta dopo sei ore. Valentino Rossi guida la LMGT3

In questa notizia si parla di: ferrari - mans - vetta - valentino

Ferrari vince anche a Spa e sogna il mondiale. Ma a Le Mans… - La Ferrari trionfa anche a Spa, alimentando le speranze per il mondiale. Beatrice Frangione ha intervistato Francesco Corghi di Motorsport.

[#WEC] #Cadillac Jota è in Hyperpole per la #LeMans24 , grandi Drudi, Rovera e Valentino Rossi in LMGT3 Vai su Facebook

LIVE! 24h di Le Mans: Ferrari a caccia del tris, Cadillac dalla pole; DIRETTA LeMans24 2025: Live Qualifiche, Hypercar Ferrari in pista - News - WEC; WEC | Qualifiche 24 Ore Le Mans 2025: Cadillac la più veloce con la #12, Ferrari in battaglia.

24 Ore di Le Mans 2025 LIVE: la Ferrari a caccia del tris. Diretta scritta, risultato e aggiornamenti in tempo reale

Secondo eurosport.it: Segui in DIRETTA SCRITTA la 24 Ore di Le Mans 2025, in scena dalle ore 16:00 di sabato 14 alle ore 16:00 di domenica 15 giugno.