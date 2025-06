24 Ore Le Mans Ferrari in testa dopo le prime tre ore!

Dopo le prime tre ore della 24 Ore di Le Mans 2025, la Ferrari n. 50 si impone in testa, dettando il ritmo tra le sfide più agguerrite del FIA World Endurance Championship. Con Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen al volante, l’auto rosso Ferrari tiene testa alle Porsche ufficiali, mentre in GT emerge la BMW M4 GT3 EVO n. 46 WRT di Ahmad Al Harthy, Valentino Rossi e Kelvin van der Linde. La corsa promette emozioni fino all’ultimo sorpasso.

La Ferrari n. 50 di Antonio FuocoMiguel MolinaNicklas Nielsen detta legge dopo le prime tre ore della 24h Le Mans 2025, quarto evento del FIA World Endurance Championship. L’auto che ha vinto l’ultima edizione della classica francese tiene testa alle Porsche ufficiali, mentre in GT svetta la BMW M4 GT3 EVO n. 46 WRT di Ahmad Al HarthyValentino RossiKelvin van der Linde. La partenza è stata relativamente tranquilla, nessuno ha preso dei rischi eccessivi. Julien Andlauer è subito balzato in vetta con la Porsche n. 5, il francese ha scavalcato le Cadillac Hertz Team JOTA di Will Stevens (n. 12) ed Earl Bamber (n. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - 24 Ore Le Mans, Ferrari in testa dopo le prime tre ore!

In questa notizia si parla di: mans - ferrari - testa - prime

Ferrari vince anche a Spa e sogna il mondiale. Ma a Le Mans… - La Ferrari trionfa anche a Spa, alimentando le speranze per il mondiale. Beatrice Frangione ha intervistato Francesco Corghi di Motorsport.

Toyota chiude in testa la prima sessione notturna a Le Mans davanti alla Cadillac n° 12 e alla Ferrari n° 83. Quarta piazza per la Porsche n° 4, seguono la Ferrari n° 50 e la BMW n° 15. Il racconto delle FP2 su www.fuoripista.net #WEC #LeMans24 Vai su Facebook

LIVE! 24h di Le Mans: Ferrari a caccia del tris, Cadillac dalla pole; WEC 2025 – 24 Ore di Le Mans: l’analisi della prima giornata; LIVE! Hyperpole 1: Valentino Rossi tra i favoriti nella classe LMGT3.

24 Ore di Le Mans 2025 LIVE: la Ferrari a caccia del tris. Diretta scritta, risultato e aggiornamenti in tempo reale - Segui in DIRETTA SCRITTA la 24 Ore di Le Mans 2025, in scena dalle ore 16:00 di sabato 14 alle ore 16:00 di domenica 15 giugno. Si legge su eurosport.it

Le Mans | Ferrari #83: un problema di assemblaggio dietro al blackout - La Ferrari #83 è stata una delle grandi protagoniste della 24h di Le Mans dal punto di vista ... Lo riporta it.motorsport.com

Verso Le Mans, Ferrari #51: per i leader di classifica, la 24h come scalino fondamentale verso il titolo - Come affacciarsi a Le Mans in testa alla classifica del mondiale, un’esperienza nuova. Scrive informazione.it