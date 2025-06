24 Ore di Le Mans | ecco la McLaren Hypercar che debutta nel 2027

Nel 2027, il mondo delle corse si prepara a vivere un nuovo capitolo epico con il ritorno di McLaren a Le Mans. Trenta anni dopo l'iconico trionfo della F1 GTR, la casa britannica presenta la sua hypercar, pronta a sfidare i migliori nel WEC e nella 24 Ore. E non è tutto: anche Ford annuncia il suo ambizioso progetto per conquistare la scena nell’anno che si avvicina. Un duello epico sta per rinascere, lasciando gli appassionati senza fiato.

Trenta anni dopo il successo della F1 Gtr a Le Mans, McLaren ha svelato la sua Hypercar per affrontare il Wec e la 24 Ore nel 2027. Primi dettagli anche del progetto Ford, che debutterà lo stesso anno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - 24 Ore di Le Mans: ecco la McLaren Hypercar che debutta nel 2027

