24 Ore di Le Mans 2025 su Eurosport e Discovery+ | Diretta Integrale con oltre 60 Auto in Gara

Preparati a vivere l’emozione delle 24 Ore di Le Mans 2025, un evento imperdibile per gli appassionati di motori! Sabato 14 e domenica 15 giugno, Eurosport 1 e Discovery+ offriranno in diretta integrale e on demand la gara con oltre 60 auto in pista. La Ferrari Hypercar guida il Mondiale Endurance 2025 con una prestazione storica. Non perdere neanche un secondo di questa sfida epica, perché l’adrenalina inizia ora!

