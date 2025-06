24 Ore di Le Mans 2025 oggi orari TV e dove vedere la gara in diretta e in streaming

Oggi alle 16:00 prende il via la tanto attesa 24 Ore di Le Mans 2025, l’evento più emozionante del Mondiale WEC, con Ferrari e Valentino Rossi protagonisti sul Circuito de La Sarthe. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di automobilismo, che promette spettacolo, adrenalina e sfide epiche. Scopri ora tutti gli orari e i canali per non perdere neanche un minuto di questa leggendaria corsa. Continua a leggere per vivere ogni istante in diretta.

Oggi alle 16:00 prenderà il via la 24 Ore di Le Mans, gara regina del Mondiale WEC 2025 sullo storico Circuito de La Sarthe che vedrà la Ferrari schierare in griglia nella classe Hypercar le due 499P che hanno vinto le ultime due edizioni della leggendaria corsa e Valentino Rossi in lizza per la vittoria nella classe LMGT3. Ecco gli orari e dove vederla in diretta TV e in streaming. 🔗 Leggi su Fanpage.it

