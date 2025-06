23enne tenta di rubare un motorino a Modena in piena notte cittadino lo scopre e lo fa arrestare

Nella quieta notte modenese, un giovane di 23 anni ha deciso di mettere alla prova la sua fortuna tentando di rubare un motorino e aprire auto in sosta. Tuttavia, il suo tentativo è stato interrotto dall’attenzione di un cittadino moldavo, che non ha esitato a intervenire. La pronta reazione ha portato all’arresto del ladro, dimostrando ancora una volta come la vigilanza dei cittadini possa fare la differenza.

