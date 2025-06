14 giugno giornata del donatore di sangue | l' appello di Avis Toscana

più acuta, richiedendo un impegno ancora maggiore da parte di tutti. Avis Toscana invita cittadini e comunità a unire le forze: donare sangue è un gesto semplice ma fondamentale che salva vite e rafforza il senso di solidarietà condivisa. Un piccolo atto per uno straordinario impatto: insieme possiamo superare ogni emergenza e costruire una società più umana e consapevole.

Firenze, 14 giugno 2025 - Oggi, 14 giugno, si celebra la Giornata mondiale del donatore di sangue, momento in cui si ricorda l'importanza del gesto della donazione non solo come presidio sanitario, ma anche e soprattutto come valore culturale di cittadinanza attiva e solidarietà sociale. Non è un caso che questa giornata cada a metà giugno, con l'estate oramai alle porte. La stagione estiva è infatti un periodo in cui l'emergenza sangue diventa particolarmente evidente a causa della diminuzione delle donazioni. Le persone tendono a viaggiare o a rilassarsi, riducendo la disponibilità di sangue nelle banche. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 14 giugno, giornata del donatore di sangue: l'appello di Avis Toscana

