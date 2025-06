12 App per Farsi nuovi amici con passioni e interessi simili in Italia

Sei alla ricerca di amicizie autentiche e condivise nel concreto? Le nuove generazioni preferiscono piattaforme specializzate, mirate a mettere in contatto persone con passioni e interessi simili. In Italia, esistono 12 app ideali per scoprire nuovi amici e condividere attività pratiche, superando la frammentazione dei social tradizionali. Scopriamo insieme queste soluzioni innovative per arricchire la tua vita sociale e trovare compagni di avventura che condividano le tue passioni.

Le nuove generazioni usano i social netowrk non solo per scrivere stati su quello che fanno o fotografie per farsi belli, ma anche per condividere passioni e attività pratiche, cercando e trovando persone che abbiano interessi comuni. Contro la generalità di Facebook, in cui si può trovare tutto, ma che rimane troppo generico, i più giovani preferiscono invece app che abbiano temi specifici, che siano quindi concentrati sul condividere specifiche attività come ad esempio i videogiochi, la lettura di libri ed i viaggi. Si tratta di social network più specifici e settoriali per appassionati, per chi cerca cerchie più ristrette rispetto le solite app dove ci sono tutti, per condividere interessi specifici e conoscere persone con cui veramente si ha qualcosa in comune, senza dating, con cui parlare o scambiare opinioni sempre focalizzate su una sola attività , senza quindi entrare nel merito di orientamenti politici, sociali o interessi sentimentali. 🔗 Leggi su Navigaweb.net

In questa notizia si parla di: farsi - passioni - interessi - amici

Artiste e associazioni di donne scelgono di ricorrere ad ago e filo per farsi sentire, esprimere solidarietà , creare lavoro, manifestare opinioni, passioni, emozioni - Artiste e associazioni di donne riscoprono il potere del ricamo come strumento di espressione e solidarietà .

Donnarumma: “I milanisti mi perdoneranno se batto l’Inter? Non mi interessa, sono concentrato sulla finale. E voglio vincere. Contro l’Inter c’è sempre rivalità , ma allo stesso tempo avrò tanti amici davanti, anche se in campo rimaniamo avversari” #ACMilan In Vai su Facebook

Paolo Lambruschini, l'operaio morto nella cava a Carrara: chi era il «gigante buono» che tutti chiamavano Paolone; Orientamento scuole superiori: 10 consigli per non sbagliare; Star bene con sè e gli altri: la felicità secondo gli adolescenti.

Migliori App per farsi nuovi amici con interessi simili - Migliori social network per conoscere nuove persone con interessi comuni, per chattare e condividere passioni come viaggi ... Scrive navigaweb.net

Le migliori app per fare amicizia - Fra le migliori app per fare amicizia, Slowly è una soluzione molto particolare perché consente di conoscere persone con cui condividere interessi e passioni in tutto il mondo in un modo piuttosto ... Secondo tecnologia.libero.it

5 app che ti aiuteranno a fare nuove amicizie (anche in posti lontani) - MeetMe MeetMe è tra le prime app per fare amicizia da scaricare sul telefonino. donnamoderna.com scrive