11Lune un luglio di stelle a Peccioli | Grande spettacolo per tutti

Quest’estate, Peccioli si trasforma in un palcoscenico di eccezione con “11Lune 2025”: un festival che illumina il cuore della Toscana con spettacoli emozionanti, incontri stimolanti e artisti di fama. Un'occasione unica per vivere un luglio all'insegna della cultura e dell’arte, in un’atmosfera magica sotto un cielo stellato. Preparatevi a lasciarvi incantare: il big bang culturale sta per iniziare!

11Lune 2025 a Peccioli torna a svelarsi per il mese di luglio come un festival di avanguardie e di grande appeal, un punto di riferimento ricco di appuntamenti che intrecciano teatro, musica, giornalismo e performance contemporanee, con protagonisti di primo piano del panorama culturale italiano. Tra i nomi in cartellone spiccano ospiti del calibro di Stefano Massini, Anna Foglietta, Paolo Jannacci, Vasco Brondi, Edoardo Leo, Enrico Brignano, Umberto Tozzi, Paolo Hendel, i Waterboys e Marco Bonini. La rassegna all’Anfiteatro Fonte Mazzola e al Triangolo Verde di Legoli si apre il 2 luglio con De Bergerac di Michele Santeramo, una rilettura originale della storia di Cyrano, dove Edoardo Leo interpreta un Cirano ribelle alla ripetizione della propria storia, affiancato da Anna Foglietta e Marco Bonini. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 11Lune, un luglio di stelle a Peccioli: "Grande spettacolo per tutti"

