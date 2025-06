Zverev palla corta da urlo! Nakashima lo guarda incredulo

In un palcoscenico di pura intensità, Zverev conquista la semifinale a Stoccarda con una giocata che resta impressa nella memoria: una palla corta da urlo che lascia Nakashima incredulo. Il tedesco si impone con maestria su Brandon Nakashima, vincendo 7-5, 6-4, dimostrando ancora una volta il suo talento e la sua determinazione. Ma quale sarà il prossimo passo di Zverev in questa avvincente avventura tennistica?

Zverev è in semifinale a Stoccarda. Il tedesco ha battuto l'americano Brandon Nakashima con il punteggio di 7-5, 6-4. Nel primo set il tedesco fulmina l'avversario con questa palla corta.

