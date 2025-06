Zona rossa a Fontivegge Nuove misure da lunedì Soddisfazioni e dubbi

Lunedì, Fontivegge si trasformerà in una zona a vigilanza rafforzata: un'area chiamata "zona rossa" per contrastare degrado e illegalità. La nuova ordinanza del prefetto Francesco Zito interesserà la stazione ferroviaria, piazza del Bacio e l’Ottagono, suscitando entusiasmi e dubbi tra cittadini e amministratori. Un provvedimento che divide, ma che rappresenta un passo deciso verso un quartiere più sicuro e rispettato, perché la sfida è far convivere sicurezza e libertà nel rispetto di tutti.

Lunedì, Fontivegge diventerà formalmente zona a vigilanza rafforzata. Entra, infatti, in vigore l'ordinanza firmata dal prefetto Francesco Zito che interessa l'area della stazione ferroviaria, da piazza del Bacio all'Ottagono. Una "zona rossa", anche se zona rossa non è, voluta per cercare di arginare fenoemi di degrado e illegalità che caratterizzano, non da oggi, l'area. Un provvedimento che divide e che piace più al centrodestra che al centrosinistra e che trova, inevitabilmente, posizioni in contrapposizione. "Più sicurezza non è una minaccia né un pericolo perché senza sicurezza non c'è libertà".

