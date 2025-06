Zona logistica semplificata La nomina di Giorgio Guberti | L’obiettivo è la crescita

La nomina di Giorgio Guberti a membro del Comitato d’indirizzo della Zona Logistica Semplificata rappresenta un passo strategico per la crescita economica del territorio. In qualità di presidente della Camera di commercio di Ferrara Ravenna, Guberti porta in dote competenze e visione, contribuendo a rafforzare il ruolo delle Camere di commercio nelle ZLS, favorendo sviluppo e innovazione. Questa nomina si inserisce in un quadro più ampio di riforme volte a potenziare la logistica e la competitività regionale.

Giorgio Guberti, presidente della Camera di commercio di Ferrara Ravenna, è stato designato da Unioncamere Emilia-Romagna, su richiesta della Regione, in seno al Comitato d’indirizzo della Zona Logistica Semplificata. Il decreto legge 14 marzo 2025, numero 25, aveva infatti valorizzato il ruolo delle Camere di commercio, inizialmente non previste, nella governance delle Zls, inserendole a pieno titolo quali componenti dell’organo che ha il compito di coordinare, indirizzare, svolgere raccordo istituzionale e monitoraggio delle attività contenute nel Piano di Sviluppo. "La designazione, avvenuta all’unanimità, di Giorgio Guberti – evidenzia Valerio Veronesi, presidente di Unioncamere Emilia-Romagna - è arrivata a coronamento del grande impegno che ha profuso per l’attuazione della Zls e per il riconoscimento del ruolo delle Camere di commercio nell’organismo di governance. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Zona logistica semplificata. La nomina di Giorgio Guberti: "L’obiettivo è la crescita"

In questa notizia si parla di: zona - logistica - semplificata - giorgio

Zona logistica semplificata, la Regione: "Per partire siamo in attesa delle nomine dei ministeri" - La Zona Logistica Semplificata rappresenta un'opportunità cruciale per lo sviluppo economico della regione, con il porto di Ravenna come fulcro.

Italia e India, si lavora per rafforzare le sinergie commerciali con Genova al centro Oggi workshop a Palazzo San Giorgio organizzato dal Consolato Generale dell'India a Milano in collaborazione con la Camera di Commercio Indiana per l’Italia e che Vai su Facebook

Zona logistica semplificata. La nomina di Giorgio Guberti: L’obiettivo è la crescita; Al via Zona Logistica Semplificata del Fvg; Via libera alla Zona Logistica Semplificata in Friuli Venezia Giulia, agevolazioni per le imprese.

“Zona Logistica Semplificata: le opportunità per le imprese”: seminario online Si legge su ravenna24ore.it: Un progetto, in particolare, va in questa direzione – ha sottolineato Giorgio Guberti ...