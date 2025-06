Zazzaroni | Gattuso ct dell’Italia? La storia dei 2006 mi lascia perplesso

Ivan Zazzaroni, in un’intervista a TMW Radio, ha acceso un dibattito affascinante sulla possibile guida tecnica dell’Italia, con Gennaro Gattuso in pole position. La storia dei Mondiali del 2006 rivive tra speranze e perplessità, lasciando molti a chiedersi: potrebbe davvero Gattuso essere il leader giusto per riportare l’Italia al top? Un’ipotesi che merita di essere approfondita.

Intervistato a Tmw Radio, Ivan Zazzaroni ha parlato dell'Italia e della possibilità di vedere Gennaro Gattuso come ct della Nazionale.

"Gattuso come Ct? Giusto prendere tempo. La storia dei 2006 mi lascia molto perplesso. Il progetto è uno solo: qualificarsi. Il prendere tempo dopo quello che è accaduto, dove sono successe cose mai viste prima, come un ct esonerato che rimane in panchina

Italia, Gattuso sempre più vicino: decisivo Buffon e oggi l'incontro con Gravina Secondo msn.com: Dopo la rinuncia di Claudio Ranieri, per succedere a Luciano Spalletti come nuovo allenatore dell'Italia, c’è un solo nome rimasto: quello di Gattuso.