Zanetti spiega | Questo il nostro obiettivo al Mondiale per Club E su quel giovane dico…

Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, svela gli obiettivi nerazzurri al Mondiale per Club, sottolineando come il nuovo formato rappresenti una straordinaria opportunità di crescita e visibilità. Con entusiasmo, Zanetti parla anche del futuro di Chivu e mette in luce un giovane talento da tenere d'occhio.

Zanetti spiega: «Questo il nostro obiettivo al Mondiale per Club. E su quel giovane dico.». Le parole del vicepresidente dell'Inter. Javier Zanetti a tutto campo ai microfoni di D Sports. Il vicepresidente nerazzurro ha toccato temi importanti come le ambizioni per il Mondiale per club, il futuro di Chivu e ha acceso i riflettori su un giovane talento da seguire. MONDIALE PER CLUB – « Nuovo formato, è una grande opportunità. Spero che possiamo fare bene perché abbiamo cambiato allenatore. Ora abbiamo Cristian, che conosco bene. Vogliamo fare le cose bene, e questa sarà sicuramente una grande prova per tutti.

