Zanetti | Mondiale? Abbiamo un obiettivo! Chivu lo conosco bene

Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, si mostra entusiasta per il prossimo Mondiale per Club, sottolineando l'importanza di questa grande occasione per i nerazzurri. Con Cristian Chivu in panchina, Zanetti vede un futuro promettente e carico di sfide stimolanti. «Adesso», conclude, «è il momento di dimostrare il nostro valore e di scrivere nuove pagine di storia».

Zanetti, vicepresidente dell’Inter, ha parlato del Mondiale per Club. Pupi ha voluto poi commentare l’arrivo di Chivu e non solo. NUOVO ALLENATORE – Javier Zanetti, intercettato da D Sports, ha parlato del Mondiale per Club che l’Inter affronterà con Cristian Chivu in panchina. Il vicepresidente nerazzurro si è espresso in questa maniera: «È  una grande opportunità . Spero che possiamo fare bene anche perché abbiamo cambiamo allenatore. Adesso abbiamo Cristian, che conosco bene. Vogliamo fare le cose bene e questa sarà sicuramente una grande prova per tutti ». ANDARE AVANTI SEMPRE – Zanetti non vuole porre limiti all’Inter: « L’obiettivo è competere. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Zanetti: «Mondiale? Abbiamo un obiettivo! Chivu lo conosco bene»

Domani è attesa l'ufficialità di Christian Chivu come nuovo allenatore dell'Inter Il tecnico farà così il suo primo giorno ad Appiano Gentile con l'obiettivo di iniziare a preparare il Mondiale per Club Inizialmente, secondo La Gazzetta dello Sport, il modulo r Vai su Facebook

