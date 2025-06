Yildiz elogiato da Tudor | Un mix di numero 9 e 10 è un giocatore raro Lui ha questa dote che non è scontata nelle nuove generazioni

Nel mondo del calcio, trovare un talento come Kenan Yildiz è come scoprire un diamante grezzo: raro e prezioso. L’allenatore della Juventus, Igor Tudor, ha espresso ammirazione per il ragazzo, sottolineando il suo equilibrio tra qualità di attaccante e creatività di centrocampista, caratteristiche ormai difficili da trovare nelle nuove generazioni. Un mix di numeri 9 e 10 che fa sognare i tifosi bianconeri in vista del Mondiale per Club.

Yildiz elogiato da Tudor: tutte le dichiarazioni dell'allenatore della Juve sul talento bianconero in vista del Mondiale per Club. Il talento della Juve Kenan Yildiz è stato elogiato da mister Igor Tudor in vista del Mondiale per Club SU YILDIZ – «Ci sono giocatori che sanno fare gol e assist, quelli che balzano più agli occhi. Ma un mix di numero 9 e 10 come lui, che vede la porta ma ti fa giocare bene, sono rari. Lui ha una dote, la mentalità, l'essere dentro ogni allenamento ed esercizio, senza paura. La personalità va coltivata e cercata nei giocatori, non è scontata nelle nuove generazioni».

