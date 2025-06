Yildiz decisione improvvisa della Juventus | Comolli non torna più indietro

La Juventus sorprende i tifosi con una decisione improvvisa: Comolli non torna più indietro e Yildiz, giovane talento di grande prospettiva, si conferma uno dei protagonisti principali della rosa. Nonostante le difficoltà e gli alti e bassi della passata stagione, il suo valore è evidente e la scelta del club segna un cambio di rotta deciso. Ma cosa riserva il futuro per questo promettente attaccante?

L’attaccante bianconero è uno dei protagonisti della rosa e il nuovo direttore sportivo ha preso una decisione a sorpresa in queste ore (LaPresse) – SerieANews.com Si tratta del talento di maggior prospetto nella rosa della Juventus. Anche la scorsa stagione, pur non essendo sempre continuo, ha dimostrato di meritare ampiamente il posto da titolare in bianconero. A 20 anni Kenan Yildiz è un faro in una Juve che andrà ricostruita in parte. La rosa della Vecchia Signora subirà qualche trasformazione, per mano del nuovo d. 🔗 Leggi su Serieanews.com