Yannis Yfandìs non diventare grande mai Traduzione di Massimiliano Damaggio

Yannis Yfandìs (1949), fra i maggiori poeti greci contemporanei, si distingue per l'assoluta originalità e unicità del suo sguardo, ancora oggi capace, nonostante la povertà immaginifica della modernità, di risuonare in mito e favola. Una scrittura non semplice me lievissima, che della Natura sa echeggiare il silenzio, il ronzio dell'ape, il ticchettare della pioggia sulla foglia. La "leggerezza" in scrittura, forse fra le cose più difficili da raggiungere, difficile quanto scrivere poesie d'amore. Yfandìs non è altro, in fondo, che un eccezionale poeta dell'amore, per la sua capacità di guardare ad occhi spalancati, come un bambino, l'incanto del mondo.