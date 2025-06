Yachting Destination Velisti internazionali folgorati dalla bellezza | Entusiasti di essere qui

In un’atmosfera da sogno, gli amanti della vela provenienti da tutto il mondo si ritrovano a Bermuda, un vero e proprio paradiso per i velisti internazionali. Tra polo, mocassini e cappelli a tesa larga, si condividono emozioni e passione in un contesto di relax e convivialità. Qui, il mare e la cultura si incontrano, creando un melting pot unico che rende ogni momento indimenticabile. La magia di questa destinazione continua a incantare...

Bermuda, polo, mocassino, cappello a tesa larga, occhiale polarizzato. Sotto il doppio gazebo allestito in piazza dei Palombari, di fronte al Club Nautico, la mattinata scorre all’insegna di un mood rilassato. I maxischermi sono in modalità stand by e non disturbano il fruscio di fondo, pizzicato qua e là dai garriti dei gabbiani. Sui divanetti si scambiano racconti, vedute e opinioni, in un esperanto portuale che spazia dall’italiano, la lingua maneggiata dai padroni di casa, all’inglese, con cui i tanti ospiti dello "Yachting Destination Events" sono più a loro agio. È tempo di regate in questa settimana che apre un mese ricco di eventi per il porto di Viareggio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Yachting Destination. Velisti internazionali folgorati dalla bellezza: "Entusiasti di essere qui"

