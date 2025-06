Xbox Game Pass è in arrivo un aumento prezzo? Lo suggerisce un indizio scoperto dai fan

Gli appassionati di Xbox Game Pass devono tenere gli occhi aperti: un possibile aumento di prezzo si profila all’orizzonte. Durante una verifica tecnica, alcuni utenti hanno scoperto un’indicazione nel codice del sito di xCloud, la stringa “SubscriptionPriceIncrease”, che potrebbe anticipare un imminente cambiamento tariffario. Sebbene non ci siano conferme ufficiali, questa scoperta alimenta l’attesa e le speculazioni tra i gamer più attenti. Rimaniamo sintonizzati per scoprire cosa riserva il futuro di Xbox Game Pass.

Xbox Game Pass, il celeberrimo servizio in abbonamento di Microsoft, potrebbe presto subire un nuovo aumento di prezzo. L’allarme è scattato dopo che alcuni utenti hanno scoperto una sorta di indizio, nello specifico una nuova voce sospetta nel codice sorgente del sito web di xCloud: la stringa “ SubscriptionPriceIncrease ”, collegata a un sistema di notifiche, sembra essere una preparazione a possibili annunci ufficiali. Nonostante non ci siano comunicazioni dirette da parte di Microsoft, lo scenario preoccupa: in passato, segnali simili hanno anticipato effettivi rincari. Ricordiamo proprio in tal senso che poche settimane fa Microsoft ha aumentato il prezzo delle sue console e dei titoli first-party, con nuovi giochi venduti anche a 80 dollari negli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Xbox Game Pass, è in arrivo un aumento prezzo? Lo suggerisce un indizio scoperto dai fan

