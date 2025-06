WWE | Undertaker operato al cuore la rivelazione durante il suo podcast

Il mondo della WWE è in subbuglio: The Undertaker, leggenda indiscussa del ring, ha rivelato nel suo podcast Six Feet Under di aver subito un intervento al cuore lo scorso aprile. Una confessione che ha commosso i fan e aperto una finestra sulla sua battaglia personale. La coppia Michelle McCool e The Undertaker si è dimostrata ancora più forte, affrontando insieme momenti difficili e mostrando il vero spirito di resilienza.

The Undertaker e Michelle McCool hanno attraversato settimane difficili all’inizio dell’anno a causa di problemi cardiaci che hanno colpito la leggenda della WWE. La coppia ha rivelato tutti i dettagli durante il ritorno del podcast Six Feet Under di giovedì, dove McCool è stata presentata come nuova co-conduttrice. Undertaker ha raccontato di essersi sottoposto a un intervento chirurgico al cuore lo scorso aprile dopo aver scoperto di soffrire di fibrillazione atriale cronica, una condizione in cui il battito cardiaco è irregolare e aumenta il rischio di complicazioni come infarto o ictus. Il Deadman ha rassicurato i fan dicendo che ora sta bene, ma la situazione avrebbe potuto avere conseguenze gravi se il problema non fosse stato individuato. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Undertaker operato al cuore, la rivelazione durante il suo podcast

