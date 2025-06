WWE | Svelato l’ultimo partecipante al King of the Ring… Jey Uso

La WWE ha annunciato il penultimo protagonista del King of the Ring: Jey Uso, aggiungendo un tocco di imprevedibilità a questa prestigiosa competizione. Tra le innovazioni di Triple H, il torneo si rinnova con match eliminatori Fatal Four Way, promettendo scontri intensi e dinamici. Con la possibilità di conquistare un’opportunità titolata a SummerSlam, l’atmosfera si infuoca: chi salirà sul trono quest’anno? La risposta è ancora tutta da scoprire...

Tra le nuove tradizioni introdotte da Triple H da quando ha preso il controllo creativo della WWE c'è anche il rilancio del torneo che elegge il nuovo Re della federazione, e anche quest'anno chi vincerà il King of the Ring avrà diritto a un'opportunità titolata a Summerslam. La novità di quest'anno è che tutti i match eliminatori sono dei fatal four way, che vedranno incroci molto interessanti e soprattutto un torneo molto più veloce del passato. E tra i fan c'era moltissima attesa dopo che uno dei due incontri di RAW aveva annunciato solo tre partecipanti su quattro: Rusev, Sheamus e Bronson Reed.

