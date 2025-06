WWE | Roman Reigns resta la seconda Superstar più pagata in WWE niente rinegoziazione del contratto

Roman Reigns rimane la seconda superstar più pagata in WWE, con un contratto non soggetto a rinegoziazione, consolidando il suo status di icona del wrestling. Nonostante le voci di una possibile revisione salariale, fonti autorevoli come Dave Meltzer hanno smentito questa ipotesi, evidenziando invece che solo sette atleti percepiscono oltre 5 milioni di dollari all’anno. Una conferma che l’Reigns continua a essere una delle stelle di maggior peso nel panorama WWE.

Roman Reigns è una delle più grandi superstar della WWE e viene pagato profumatamente per questo motivo. Tuttavia, di recente era circolata una voce secondo cui TKO stesse pianificando di rinegoziare il suo stipendio. Ora però sembra che questa voce sia stata smentita. Secondo quanto riportato da Dave Meltzer nella Wrestling Observer Newsletter, attualmente ci sono sette atleti della WWE che guadagnano ben oltre i 5 milioni di dollari all’anno, e altri due potrebbero raggiungere quella cifra entro la fine dell’anno. Meltzer ha sottolineato che, escludendo The Rock, Roman Reigns è il wrestler più pagato della WWE. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - WWE: Roman Reigns resta la seconda Superstar più pagata in WWE, niente rinegoziazione del contratto

