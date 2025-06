WWE | Nuova theme song in arrivo per Seth Rollins?

nuove colonne sonore emozionanti e memorabili. In particolare, l’arrivo di una nuova theme song per Seth Rollins promette di rivoluzionare i suoi ingressi e riaccendere l’entusiasmo dei fan. Con questa mossa, la WWE sembra voler puntare su brani più moderni e coinvolgenti, segnando un passo importante nel rinnovamento musicale del suo universo. Ma cosa ci riserva il futuro in fatto di colonne sonore?

Uno dei punti deboli della WWE, da qualche anno a questa parte, è senza dubbio il tema musica. Sono lontani i tempi di Jim Johnston e delle theme song super riconoscibili, e da mesi wrestler e fan chiedono a gran voce che i def rebel, che ora si occupano delle musiche di ingresso, siano rimpiazzati. Qualcosa in questa direzione si sta muovendo, soprattutto se parliamo di artisti mainstream che vogliono avvicinarsi al wrestling e realizzare delle canzoni personalizzate. Nelle scorse settimane ne hanno parlato sia Metro Boomin' che i Limp Bizkit: questi ultimi in particolare si sono detti disponibili a scrivere la musica di ingresso Bron Breakker, ma a quanto pare non sarà l'erede degli Steiner a ottenere una nuova canzone, ma qualcuno di molto vicino.

