WWE | Bianca Belair ancora fuori ecco quando potrebbe tornare

Il match di WrestleMania 41 ha acceso l’entusiasmo degli appassionati, ma ha anche lasciato sul campo Bianca Belair, costretta a una pausa forzata per una frattura alle dita. La campionessa, simbolo di forza e talento, si sta ora concentrando sulla riabilitazione, con i fan che si chiedono quando potrà rivederla in azione. Ecco le ultime novità sul suo ritorno e cosa ci riserva il futuro della superstar.

Il triple threat match per il WWE Women's World Championship a WrestleMania 41 ha lasciato il segno non solo per la qualità della performance, ma anche per le conseguenze fisiche sui protagonisti. Bianca Belair ha riportato la frattura di alcune dita durante il confronto con IYO SKY e Rhea Ripley, un infortunio che l'ha costretta a restare lontana dai ring della WWE. La frattura delle dita dopo il match con IYO SKY e Rhea Ripley. Il match di WrestleMania 41 ha ricevuto elogi dalla critica per l'intensità e la qualità tecnica mostrata dalle tre wrestler. Tuttavia, il prezzo pagato da Bianca Belair è stato alto: durante l'incontro ha subito la frattura di alcune dita, un infortunio che ha dovuto fasciare nell'episodio successivo di WWE SmackDown.