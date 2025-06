WWE | American Gladiators nella bufera scoppia il caso The Miz vs AEW

L'entusiasmo cresce mentre Amazon Prime si prepara a rilanciare il leggendario show American Gladiators, coinvolgendo talenti di WWE e AEW. Tuttavia, uno scontro di interessi sta emergendo tra le due grandi promozioni: la presenza simultanea di The Miz e delle star AEW sta generando tensioni interne. Secondo Dave Meltzer, le divergenze potrebbero mettere a rischio questa entusiasmante collaborazione, lasciando gli appassionati in attesa di chiarimenti e sorprese future.

Amazon Prime si sta preparando a riportare in vita il classico show American Gladiators, e la nuova versione includerĂ talenti sia della WWE che della AEW. Tuttavia, pare che " una delle due parti " abbia dei problemi con la presenza contemporanea di The Miz e di star AEW nello stesso programma. Secondo quanto riportato da Dave Meltzer nella Wrestling Observer Newsletter, ci sarebbero infatti delle tensioni da "una parte" per la partecipazione di The Miz ad American Gladiators  insieme a talenti AEW come Wardlow e Kamille: "Abbiamo giĂ sentito parlare di problemi da una parte per il fatto che The Miz sia nello show insieme a talenti AEW, cosa che probabilmente i produttori di American Gladiators non avevano preso in considerazione", ha scritto Meltzer.