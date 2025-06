WTA ‘s-Hertogenbosch 2025 risultati 13 giugno | le semifinali saranno Cocciaretto-Ruse e Mertens-Alexandrova

L'Italia sorride con entusiasmo a ‘s-Hertogenbosch, dove Elisabetta Cocciaretto ha conquistato una meravigliosa semifinale nel torneo WTA 250 sui prati olandesi. La giovane promessa ha superato avversarie di alto livello e si prepara ad affrontare le semifinali, insieme a Mertens e Alexandrova, in un’edizione ricca di emozioni. Le sfide promettono spettacolo e prestigio: il tennis italiano è più vivo che mai!

Sorride l’Italia per l’approdo in semifinale di Elisabetta Cocciaretto nel tabellone di singolare del combined di ‘s-Hertogenbosch, nei Paesi Bassi, sede dei Libema Open 2025 di tennis, torneo, per quanto concerne il settore femminile, di categoria WTA 250, in corso sull’ erba outdoor neerlandese. Inserita nella parte alta del tabellone, l’ azzurra Elisabetta Cocciaretto, infatti, elimina nei quarti di finale la padrona di casa neerlandese Suzan Lamens, sconfitta con lo score di 6-2 7-6 (4) dopo un’ora e 32 minuti di gioco. Domani, nella seconda semifinale, la tennista italiana incontrerà la qualificata romena Elena-Gabriela Ruse, che regola la wild card canadese Bianca Andreescu, battuta con il punteggio di 6-2 6-4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA ‘s-Hertogenbosch 2025, risultati 13 giugno: le semifinali saranno Cocciaretto-Ruse e Mertens-Alexandrova

