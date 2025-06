WTA Queen’s 2025 risultati 13 giugno | in semifinale Zheng-Anisimova e Maria-Keys

Il WTA Queen’s 2025 entra nel vivo con i quarti di finale emozionanti a Londra. Le stelle del tennis mondiale si sfidano sull’erba outdoor dei The HSBC Championships, delineando le semifinali di domani: Zheng-Anisimova e Maria-Keys. Con assenza di italiane in tabellone, la competizione si infiamma, regalando grandi aspettative e spettacolo. La partita tra Zheng Qinwen e gli avversari promette di essere un’altra tappa cruciale verso il titolo, e il pubblico inglese si appresta a vivere momenti indimenticabili.

Si sono disputati tutti i quarti di finale del WTA 500 del Queen's Club, in corso a Londra, in Gran Bretagna: sull' erba outdoor dei The HSBC Championships 2025 di tennis, sono state definite le semifinali di domani, Zheng-Anisimova e Maria-Keys. In tabellone non erano presenti giocatrici italiane. Nella parte alta del main draw avanza la testa di serie numero 1, la cinese Zheng Qinwen, che dà un dispiacere al pubblico di casa, superando la wild card britannica Emma Raducanu, sconfitta per 6-2 6-4, e nel penultimo atto la sfida sarà con la statunitense Amanda Anisimova, numero 8, che nel derby regola la connazionale Emma Navarro, numero 3, battuta con un duplice 6-3.

