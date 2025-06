World Blood Donor Day la Fumettoteca presenta ' 100 personaggi una donazione!'

In occasione del 'World Blood Donor Day', la Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati 'Calle' Social Community Hub presenta '100 personaggi, una donazione!', una mostra online che celebra il coraggio e la solidarietà dei donatori di sangue attraverso i nostri eroi preferiti. Un viaggio tra fumetti e valori umani, per sensibilizzare e coinvolgere tutti in questa importante causa. Come ogni anno, l’evento fumettotecario invita a riflettere sull’importanza della solidarietà, unendo passione e impegno in modo originale e coinvolgente.

