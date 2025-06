Wonder Woman | Gal Gadot fuori dal nuovo DCU? Ecco cosa sappiamo finora

Il mondo di Wonder Woman sta per cambiare volto: mentre James Gunn annuncia un nuovo progetto legato alla supereroina, cresce l’attesa e la curiosità tra fan e addetti ai lavori. Dopo il silenzio, finalmente si intravedono segnali di una rinascita o di un’evoluzione del personaggio, con possibili coinvolgimenti di Gal Gadot o nuove interpretazioni. La domanda ora è: quale futuro attende l’icona di Themyscira? Scopriamolo insieme!

Mentre James Gunn conferma che un progetto su Wonder Woman è in fase di sviluppo ai DC Studios, cresce la curiosità sul futuro dell'eroina e sulla possibilità che Gal Gadot torni a indossarne i panni. Dopo un lungo silenzio, qualcosa si muove attorno al futuro cinematografico di Wonder Woman. A distanza di oltre un anno dall'annuncio della serie Paradise Lost, ambientata sull'isola di Themyscira, James Gunn ha finalmente confermato che un nuovo progetto legato all'Amazzone è attualmente in lavorazione presso i DC Studios. Intervistato da Entertainment Weekly, il co-CEO dei DC Studios ha dichiarato: "Wonder Woman è un progetto a parte, procede lentamente, ma va avanti.

Il film è in fase di scrittura," ha confermato Gunn, "ma è separato dalla serie Paradise Lost. Wonder Woman è una figura chiave nel nostro universo, proprio come Superman, Batman e Supergirl. Quei quattro personaggi saranno fondamentali per ciò che stiam

