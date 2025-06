Woltemade | Futuro? Non ci penso per ora! Occhi di Inter e altre big

Nick Woltemade, il promettente centravanti dello Stoccarda e della Germania under 21, sta facendo parlare di sé grazie a una tripletta impressionante contro la Slovenia. Con l’attenzione delle grandi europee, tra cui l’Inter, che monitora attentamente il suo talento, il futuro dell’attaccante si prospetta ricco di possibilità. Ma oggi lui preferisce concentrarsi sul presente, lasciando le decisioni di mercato per un domani ancora tutto da scrivere.

Woltemade, centravanti dello Stoccarda e della Germania, ha dribblato sul proprio futuro. L’Inter, così come altre big europee, lo stanno monitorando. Ieri ha segnato una tripletta contro la Slovenia all’Europeo under 21. FUTURO – Nick Woltemade è corteggiato da mezza Europa e anche l’Inter ha messo i propri occhi sull’attaccante della nazionale tedesca under 21, che ieri ha segnato una tripletta contro la Slovenia nell’Europeo di categoria. Nel post partita, lo stesso centravanti dello Stoccarda ha dribblato sul proprio futuro parlando in questo modo: « Sono tutte cose a cui onestamente non penso in questo momento. 🔗 Leggi su Inter-news.it