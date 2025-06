Within the Heartbeat of Stars il nuovo singolo di Mirai No Hagaki alias Davide Perico è disponibile da pochi giorni in self?release

Scopri il fascino di "Within the Heartbeat of Stars", il nuovo singolo di Mirai No Hagaki, alias Davide Perico. Un’opera che avvolge l’ascoltatore con sonorità delicate di pianoforte e orchestra d’archi, segnando un'evoluzione nel genere ambient. Disponibile da pochi giorni in self-release, questo brano tratto dall’album Atomus promette di trasportarti in un universo sonoro unico e coinvolgente. Preparati a lasciarti incantare dalla magia delle stelle.

Completamente costruito attorno a pianoforte ed orchestra d’archi, il singolo definisce un nuovo stile di musica ambient . Il brano, tratto dall'album Atomus. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - «Within the Heartbeat of Stars», il nuovo singolo di Mirai No Hagaki, alias Davide Perico, è disponibile da pochi giorni in self?release

In questa notizia si parla di: singolo - within - heartbeat - stars

Primario, Regione: «Basta un solo singolo episodio e noi siamo pronti a intervenire» - Il primario della regione affronta con determinazione il tema della denuncia di episodi di ingiustizia.

#EstéeGlobalAmbassador, Ana de Armas, attended the world premiere of her highly anticipated #BallerinaMovie accompanied by the perfect red carpet lip. @melaniemakeup used Pure Color Explicit Silk Matte in shade Heartbeat to compliment her glowy skin Vai su Facebook

“Within the Heartbeat of Stars”: Mirai No Hagaki porta la musica ambient italiana su Apple Music; Chi è Joan Thiele, la cantante di Bambina, che con il suo testo ti offre l'antidoto contro i giudizi; «Within the Heartbeat of Stars», il nuovo singolo di Mirai No Hagaki, alias Davide Perico, è disponibile da pochi giorni in self-release.