Witch League seconda serata da urlo | gol spettacolo e un Marotta da impazzire

La seconda serata di Witch League ha regalato spettacoli da urlo, con gol mozzafiato e momenti di pura emozione. Le tribune gremite hanno cantato e tifato senza sosta, mentre Marotta ha infiammato il pubblico con le sue giocate da impazzire. Un evento che sta catturando l’intera comunità , trasformandosi nel grande festival sportivo dell’estate sannita. E l’adrenalina non si ferma qui...

Prosegue con entusiasmo e partecipazione la Witch League, il torneo estivo in corso presso il Centro Sportivo Francesca di San Giorgio del Sannio. Dopo l'esordio travolgente della prima giornata, la seconda serata ha confermato le aspettative: spalti gremiti, grande tifo e partite ricche di emozioni hanno animato l'evento che si sta già affermando come l'appuntamento sportivo più gettonato dell'estate sannita. I Fourteen Pop si sono imposti con un roboante 7-1 sul Balconcino Football Club. A dominare la scena sono stati ancora una volta i Nardone's, autori di ben sei reti, autentici mattatori della serata.

