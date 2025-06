Wirtz al Liverpool affare di mercato chiuso con una cifra record | è il terzo colpo più esoso di sempre

Il calcio fa ancora una volta parlare di sé con un'operazione da sogno: Florian Wirtz si prepara a vestire la maglia del Liverpool, con un affare da record che ha fatto tremare il mercato. La cifra sborsata dal club inglese, ben 137 milioni di euro bonus inclusi, lo colloca come uno dei trasferimenti più costosi di sempre. Un investimento che promette scintille e rivoluzioni in Premier League. Continua a leggere

Florian Wirtz passerà dal Bayer Leverkusen al Liverpool per una cifra record. Bonus inclusi il Liverpool sborserà 137 milioni di euro, una somma che porta Wirtz a essere il terzo calciatore più costoso di ogni tempo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

